Al via il festival “Rocky Marciano” Un libro sul grande pugile italo-americano

(Di sabato 15 luglio 2023) Ripa Teatina è pronta ancora una volta a trasformarsi nel Borgo dei Campioni. E’ infatti iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del, ormai appuntamento di carattere nazionale, che porta alla ribalta delle cronache non solo sportive Ripa Teatina e l’Abruzzo e che è stata ufficialmente presentata in data 13 luglio nella Sala Corradino D’Ascanio della Regione a Pescara. Dopo la novità del 2022, quando ildella Letteratura Sportiva si era tenuto nelle consuete date estive con la cerimonia ufficiale del Premio spostata a novembre, quest’anno si torna alla formula classica con i due appuntamenti nel mese di luglio, dal 20 al 22. Le prime 2 giornate saranno dedicate alla cultura, sotto la direzione artistica di Dario Ricci de IlSole24Ore, mentre l’ultimo giorno si terrà ...

...i profitti derivanti dalla vendita di spettacoli e film realizzati per la televisionecavo e le ... È probabile che anche i prossimi eventi del settore, inclusi gli Emmy Awards e i...Giallormea è undella letteratura gialla che si sviluppa lungo una settimana, durante la quale si alternano dibattiti con importanti autori, preferibilmente di letteratura gialla. L'iniziativa è stata ...Anteprima nazionaleJazz & Image al Parco del Celio, Colosseo. La bellezza della natura, ...la strada e che svela le chiavi con cui lessere umano puo' interpretare la vita e trovare laper ...

"Fermo Vocal Fest" al via: Festival classico della Marca Cronache Fermane

Il Comune di Alba, con l’assessorato alle Città Creative UNESCO, dà il via a un nuovo progetto di coinvolgimento della cittadinanza all’interno delle principali manifestazioni albesi e inizia questo p ...Sala gremita in ogni ordine e posto per la presenza dei giornalisti Boni Castellane e Paolo Del Debbio, in occasione del secondo appuntamento estivo del festival L’Augusta - la Fortezza delle Idee, pa ...