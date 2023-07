Al Sud si lavora due mesi in meno all' anno rispetto che al Nord Italia

(Di sabato 15 luglio 2023) Itori dipendenti del settore privato delno ufficialmente quasi 2in più all'dei colleghi del Sud e per questo percepiscono una retribuzione giornaliera del 34% più alta. La causa di questa differenza è nel lavoro ‘nero', con le orete irregolarmente che non possono essere incluse nelle statistiche ufficiali. A renderlo noto è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha elaborato i dati dell'Inps. “La concorrenza sleale praticata dalle realtà completamente o in parte sconosciute al fisco e all'Inps - viene affermato - mantengono, nei settori in cui operano, molto basse le retribuzioni previste dai contratti. Se queste ultime salissero anche di poco molte imprese regolari subirebbero un incremento dei costi che, probabilmente, le farebbe scivolare fuori ...

sidi meno, dunque Le cose non stanno proprio così. Come spiegato dalla Cgia, le ore in nero non vengono conteggiate. Viene poi ricordato un altro dettaglio importante, ossia che a...Quanto alle retribuzioni giornaliere, al Nord si sono attestate in media a 100 euro, mentre ala 75 euro, con una differenza di circa del 34%. "È la diffusione del sommerso a rendere l'...Secondo i dati elaborati dalla Cgia nel 2021 il numero medio delle giornate retribuite al Nord è stato pari a 247, al, invece, a 211.

Al Nord si lavora 2 mesi in più all'anno rispetto al Sud Antenna Sud

Nel Mezzogiorno si lavora molto ma in "nero". 3' DI LETTURA I lavoratori dipendenti del settore privato del Nord lavorano quasi 2 mesi in più all’anno dei colleghi del Sud e, alla luce di ciò, i primi ...Basandosi su dati Inps del 2021, il centro studi di Mestre elabora la sua analisi. A Nord si lavora due mesi in più e si percepisce una retribuzione più alta rispetto al Sud, ma le ragioni sono moltep ...