Agresti | «Lukaku incomprensibile! Inter delusa dalle sue due facce»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023) Quanto emerge nelle ultime ore sulascia di stucco i tifosi dell’e non solo. In merito alla situazione si esprime anche il giornalistasu Radio Sportiva. ECLATANTE – Stefanocerca di analizzare la posizione di Romelue dell’. Il giornalista,venuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, afferma: «Oggi, vista così la situazione, l’atteggiamento diè incomprensibile anche nei confronti del club, al di là dei tifosi, verso i quali spesso non c’è rispetto. Non si capisce come mai l’attaccante ha fatto esporre così la società e poi harotto le conversazioni, orientandosi verso la Juventus. La situazione è clamorosa perché il giocatore ha dichiarato ...