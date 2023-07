Afd | un buco nero nel cuore dell’Europa L’opinione di Mayer

Leggi su formiche

(Di sabato 15 luglio 2023) La destra italiana dovrebbe essere fiera di guidare con due suoi esponenti i gruppi dei Conservatori e di Identità e Democrazia al Parlamento Europeo. Il ruolo importantissimo di Nicola Procaccini (Fratelli d’Italia) e Marco Zanni (Lega) non viene, invece, abbastanza valorizzato. Le loro attività nel Parlamento Europeo sono sconosciute al pubblico italiano e quasi ignorate dai nostri media mainstream. In un’epoca dominata dalla comunicazione politica questa zona d’ombra può apparire paradossale, ma in realtà non lo è. Zanni e Procaccini (d’ intesa con i rispettivi partiti) hanno scelto di proposito il basso profilo perché a Strasburgo si occupano di una delicata “patata bollente” di carattere internazionale. I due esponenti politici italiani devono, per ragioni di comunanza di strategie politiche o per appartenenza allo stesso gruppo, avere a che fare quotidianamente con il partito ...