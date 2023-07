(Di sabato 15 luglio 2023) Nella giornata di ieri è stata diramata la notizia di un cambio di rotta in casa AEW. Infatti la compagnia di Tony Khan è nota per la sua “libertà” nel lottato e si ricordano infatti diversidecisamente violenti e pericolosi. Come sappiamo però, è stata pubblicata dalla stessa AEW unache riduce notevolmente questie adesso cercando di indagare di più sulla questione sono emersi alcuni dubbi. C’è stata una riunione? Secondo alcune fonti sembra che glihanno scoperto il tutto nell’esatto momento della pubblicazione di questa, così che il team creativo potesse avere un compito “più facile”. Mentre secondo altre fonti sembra invece che alcunierano già stati informati della cosa sabato scorso, ovvero in una riunione avvenuta prima di ...

... il potenziamento della capacità; il potenziamento di SAPR e MALE; lo sviluppo di un sistema di ... proprio nel solco di una trasformazione "combat" della Difesa italiana obbligata primache ...Le classifiche UK delle vendite fisiche di Gfk non sonodisponibili, ma alcune statistiche sono disponibili per gentile concessione di Christopher ... Tra i nuovi titoli al debutto c'è: ...... la cui data d'uscita deveessere annunciata. Questi sono gli ultimi capitoli di opere che ... Ho provato in anteprimaFight Forever , sviluppato da YUKE's Co. Ltd e pubblicato da THQ Nordic e ...

AEW: Ancora confusione riguardo la lista degli spot vietati, gli atleti lo sapevano o no Zona Wrestling

Adam Cole ha rivelato che, secondo lui, il successo di AEW All In London potrebbe influenzare anche le scelte future della WWE.In AEW, nonostante il nuovo protocollo di sicurezza e la lista della manovre bannate, le cose non dovrebbero cambiare più di tanto.