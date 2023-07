“Addio | buon lungo viaggio” Claudio Baglioni annientato dal dolore | per lui un grave lutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Giornata difficilissima per, che si è risvegliato con una notizia terribile. Unha colpito lui e il mondo della musica in generale. Commoventi le parole scelte dal cantante per diread una persona, che tanto gli ha dato nella sua vita professionale e non solo. Infatti, aveva con lui non solo un rapporto lavorativo ma anche prettamente umano e ora vivere senza la sua presenza sarà complicato per molta gente. Tutti si ricorderanno di lui per le gesta anche al Festival di Sanremo, dove era stato protagonista per diversi anni.ha annunciato questonella mattinata di sabato 15 luglio, attraverso un post apparso su Instagram. Ma saranno sicuramente tanti altri a scrivere pensieri positivi nei ...