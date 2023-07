Addio al preparatore Sinatti | svelato perché ha lasciato il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 luglio 2023) Giorno di conferenze in quel di Dimaro, in cui il neo tecnico degli azzurri Rudi Garcia ha avuto modo di rispondere ad alcune domande dei giornalisti presenti in Val Di Sole. Fra queste, anche una inerente all’improvvisodelatletico. Entra nel vivo l’inizio stagione del, al primo giorno ufficiale di allenamenti in quel di Dimaro-Folgarida. Dopo l’arrivo di ieri sera infatti, gli azzurri sono oggi scesi in campo d’innanzi ai propri tifosi, per cominciare la preparazione in vista dei primi impegni d’annata. Il tutto è stato poi succeduto dalla conferenza stampa di Rudi Garcia, disponibile d’innanzi alle domande dei giornalisti giunti in Val Di Sole. Fra le tante risposte del tecnico francese, vi è stato dunque anche tempo di chiarire i motivi dietro l’di ...