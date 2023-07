Addio al PalaCreberg | le 1 500 poltrone vanno “all’asta” | basta un’offerta libera

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 luglio 2023) Bergamo. Il Teatroverrà demolito. La notizia ormai è nota da tempo, ma per i tanti appassionati – e nostalgici di questo palcoscenico che ha portato in città numerosi protagonisti dello spettacolo e della musica – c’è un importante aggiornamento: è in corso un’asta per ritirare leche, altrimenti, verrebbero smaltite. Chi volesse può manifestare il proprio interesse il proprio interesse entro e non oltre le 12 del 31 luglio compilando l’apposito modulo: per avere tutte le informazioni clicca qui. Naturalmente chi offrirà di più avrà la precedenza sugli altri.