Addio a Lukaku | Inter furibonda | cos’è successo nella notte Individuato il sostituto

peggio di Ronaldo e Icardi" Nell'anno della vittoria dello Scudetto con Conte,è ... Poi nell'estate l'offerta del Chelsea e l'con tanto di messaggio: "Interista per sempre, spero ...... uno dei nerazzurri più accaniti: 'Per carità, magari sono l'unico; ma la possibilità che... Inter, altro pesantissimo"Due club su di lui": chi può partire subito...Allegri non è incedibile e l'interesse del Chelsea potrebbe portare alla svolta sul fronte(... Bonucci e l'alla Juventus (Lazio). Le piste di mercato Alla porta di Leonardo Bonucci - in ...

Gazzetta: “Lukaku e l’offerta Juve condizionata all’addio di Vlahovic: cifre e dettagli” SOS Fanta

Nonostante le rivoluzioni in società e l'addio di Paolo Maldini, il Milan di Moncada e Furlani sembra essersi mosso bene in questo inizio di calciomercato ...Indipendentemente da quale sarà il futuro di Vlahovic, però, una cosa è certa: Lukaku non sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i nerazzurri avrebbero ritirato ...