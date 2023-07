La proposta arriva dalla vicepresidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, Ada, a margine delle Giornate dell'promosse dall'Autorità di Bacino distrettuale del ...... mentre esce dall'con le treccine bagnate che le danno un'aria da lolita. I follower sono incantati davanti al suo splendore e anche la suocera Eleonora, con cui ha instaurato un ...... compreso per il leader Zanin , ma l'entrata della safety car, causa collisione trae ... ha svolto un lavoro fenomenale nel sostituire, in meno di un'ora, il radiatore dell'. Peccato per la ...

Acqua, Giorgi: tracimazione fiumi non è unica soluzione alle piene ... Il Sole 24 ORE

Parma, 15 lug. (askanews) - Per contrastare le piene dei fiumi "ci sono alternative" alla tracimazione che condanna un territorio a essere considerato "di serie B". La proposta arriva dalla vicepresid ...In scena l’edizione 2023 di Traffic Festival. L'obiettivo Sviluppare i temi della ruralità e dell’ecologia nelle zone interne e marginali delle Marche ...