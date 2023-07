Acqua e crisi climatica | Tellini Utilitalia | investimenti sotto la media

(Di sabato 15 luglio 2023) "Se il nuovo piano nazionale deglidel settore idrico integrato verrà finanziato adeguatamente, per noi sarà un'occasione per ammodernare e rendere resiliente le infrastrutture legate ...

Lo ha detto Tania Tellini, coordinatrice del settoredi Utilitalia, parlando a margine dell'evento "- Fronte comune contro laclimatica" promosso a Parma dall'Autorità di Bacino ......dell'promosse dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e dall'associazione nazionale per il clima Globe, tecnici e politici si confrontano per fare fronte comune contro lae i ......dell'promosse dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e dall'associazione nazionale per il clima Globe, tecnici e politici si confrontano per fare fronte comune contro lae i ...

Acqua. Fronte comune contro la crisi climatica | Consiglio Nazionale ... CNR

Lo ha detto Tania Tellini, coordinatrice del settore acqua di Utilitalia, parlando a margine dell'evento "Acqua - Fronte comune contro la crisi climatica" promosso a Parma dall'Autorità di Bacino ...Parma, 15 lug. (askanews) - Per contrastare le piene dei fiumi "ci sono alternative" alla tracimazione che condanna un territorio a essere considerato "di ...