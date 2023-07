(Di sabato 15 luglio 2023) Oggi il tema dell'è fondamentale non solo per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ma anche per riportare le persone a vivere in quei territori che stanno registrando una caduta ...

... pensa già alla seconda edizione delle Giornate dell'che si svolgerà a Milano nel 2024. "Il nostro obiettivo - ha detto- era quello di creare una comunità. La comunità c'è e sarà ...A Parma, dove è in corso la prima edizione delle Giornate dell'promosse dall'Autorità di ... Il segretario generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, Alessandro. "Su temi ...... Giuseppe Bortone, Chiara Braga, Armando Brath, Alessandro, Martina Bussettini, Carlo Cacciamani, Carlo Calfapietra, Angelica Catalano, Andrea Colombo, Giordano Colarullo, Nicola Dell', ...

Acqua, Bratti: abbiamo creato una comunità su crisi climatica - Il ... Il Sole 24 ORE

"Oggi - ha detto Bianchi - viviamo in un'epoca in cui ci sono delle grandi congestioni in pochissime grandi città. Dobbiamo ritornare a conquistare un territorio bello, piacevole, con una sua storia, ...Parma, 14 lug. (askanews) - Che cosa vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra Cosa cresciamo nei nostri territori Come utilizziamo l'acqua per vivere ...