(Di sabato 15 luglio 2023) Bergamo. Attivazione sabato pomeriggio, 15 luglio alle 15, a Carona per due donne che facevano parte di un numeroso gruppo di. Una aveva problemi a una caviglia e l’altra stava male. Si trovavano nella zona del, erano saliti per fare un giro ad anello nei dintorni ma sono andati verso il Monte Cà Bianca e poi hanno perso il sentiero. Trovatisi in, hanno chiesto aiuto. Sono intervenute le squadre territoriali della VI Orobica,di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sette persone sono state trasportate con l’elicottero, le altre sono scese a piedi; anche il rifugista delha dato una mano per accompagnare alcune persone a valle. Le persone si trovavano a circa 2300 metri di quota e non avevano ...

Qualora si decida di pernottare fuori, è necessario avereadeguati e almeno una lampada frontale per muoversi al buio. Inoltre, c'è da considerare che a volte, anche per ...Tra gli argomenti trattati ci sono la preparazione fisica, l', l'alimentazione, le ... Il libro tratta argomenti come, attrezzature e misure di sicurezza. Poi abbiamo ...... 13 silenziatori artigianali; parti di armi alterate; munizionamento vario;tecnica ...alcuni soggetti sospetti che una volta perquisiti sono stati trovati in possesso di...

Abbigliamento e attrezzatura adeguati, escursionisti in difficoltà al rifugio Calvi: interviene l’elisoccorso BergamoNews.it

Soccorso Alpino in azione nel pomeriggio di sabato 15 luglio a Carona. Intorno alle 15 due donne che facevano parte di un numeroso gruppo di escursionisti si sono sentite male nella zona del rifugio ...Le indagini coordinate dalla Procura di Roma sono nate dal controllo di un’auto con a bordo alcuni soggetti sospetti che sono stati trovati in possesso di abbigliamento necessario al coprirsi per non ...