Aaron Ramsey torna a casa | ufficiale l’arrivo al City

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 luglio 2023)ha rescisso il contratto che lo legava al Nizza e ha deciso di accettare l’offerta del Cardiff. Di seguito il comunicato del club. The moment you’ve all been waiting for. Welcome home, @. #AsOne pic.twitter.com/10lBj7KOyh — CardiffFC (@CardiffFC) July 15, 2023 Il CardiffFC è lieto di annunciare che il capitano del Gallesto nella capitale gallese, firmando un contratto biennale con i Bluebirds.Tre volte vincitore della Emirates FA Cup, il 32enne si unisce nuovamente alper un terzo periodo con il club. Dopo aver fatto carriera con la CardiffAcademy,è diventato il ...