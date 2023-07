A Palazzo Strozzi torna il Rinascimento con Yang Pei Ming | un artista intriso di cultura italiana

(Di sabato 15 luglio 2023) Il “” èto a, questo è ciò che ho pensato quando ho visto le opere diPei, un importantefranco-cinese, che ha riportato d’attualità la pittura, un genere che sembrava scomparso nell’arte contemporanea. Dopo tante installazioni, land art, sculture in materiali insoliti, Peiriporta in mostra le pennellate energiche, costruite con pennelli rigorosamente italiani “perché quelli cinesi dopo poco perdono i peli”, così dice lui in conferenza stampa. E così gli amati strumenti di lavoro diventano una s, l’unica presente a: una piccola piramide di pennelli consumati intrisi di colore, colore che usa in modo rigorosamente ...

Di tutto questo e molto altro ancora si parla lunedì 17 nel talk show " Alimentiamo l'innovazione creativa " che si svolge dalle 10 alle 12 in Sala Pegaso diSacrati (piazza Duomo 10).È il senso del protocollo d'intesa siglato oggi (13 luglio) atra Avis regionale Toscana e, appunto, il Comitato regionale Toscana della Fipav. L'accordo, rispettivamente sottoscritto ...... in occasione della quale nel 2024 saranno presentate due grandi iniziative, una delle quali inSacrati, e l'altra in una città costiera e poi tutta una serie di manifestazioni nei ...

La nazionale di volley torna al lavoro in vista dei prossimi impegni. Il tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 15 atleti che si sono ritrovati oggi a Firenze dove rimarranno in collegiale fino al ...La Nazionale italiana maschile di pallavolo torna al lavoro in vista dei prossimi impegni. Il tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 15 atleti che si sono ritrovati oggi a Firenze dove rimarranno ...