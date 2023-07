65 anni fa la tragica morte della madre di John Lennon

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Diciamo “” non solo perché non c’è dipartita che non lo sia: ladiè stata una fatalità di cui il futuro Beatles porterà per sempre i segni. Il 15 luglio 1958 il giovanemilitava ancora nei Quarrymen, l’embrione dal quale poco tempo dopo sarebbero nati i Fab Four. Quella sera Julia Stanley,di, stava attraversando Menlove Avenue, a Liverpool, per prendere l’autobus che l’avrebbe condotta a Penny Lane. La storia del futuro cantautore e suaera particolare: quandoaveva solo 5, sua zia Mimi lo prese con sé nella sua casa del quartiere di Woolton. Il motivo era semplice: le inadempienze di ...