3 documentari e film sulla vita di Unabomber

(Di sabato 15 luglio 2023) Il New York Times riporta che il famigerato, Ted Kaczynski, è morto oggi in carcere, forse per suicidio, all’età di 81 anni. Kaczynski è stato imprigionato per quasi tre decenni dopo aver intrapreso una campagna di terrore mortale dal 1979 al 1996 per promuovere il suo programma anti-tecnologico e anti-industriale. Le informazioni sull’identità di Kaczynski erano così scarse che l’FBI ha classificato il caso come “attentatore di università e aerei”, il che ha portato i media a coniare il soprannome di.La rovina di Kaczynski fu il desiderio di far conoscere il suo manifesto alla gente. Dopo aver chiesto ai giornali di pubblicare il suo manifesto, La società industriale e il suo futuro, il fratello di Kaczynski, David Kaczynski, riconobbe il suo stile di scrittura e denunciò il fratello all’FBI. Kaczynski sostenne di non essere pazzo ...