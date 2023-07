14 Luglio 2023 – Condannato all’ergastolo negli Usa americano kosovaro che reclutava combattenti per l’Isis

(Di sabato 15 luglio 2023) Mirsad Kandic un quarantenneoriginario del Kosovo che faceva il reclutatore per lo Stato islamico è statoStati Uniti. E’ stato un membro di alto rango del gruppo jihadista tra il 2013 e il 2017 dopo aver lasciato la sua casa a New York ed essersi unito alin Siria. Poi si è trasferito in Turchia doveda Paesi occidentali. La produzione di litio in Cile sarà subordinata alla conservazione delle saline. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a un tribunale di annullare l’indagine a suo carico nella contea di Fulton in Georgia. Verrebbe inficiata la sua corsa alle Presidenziali. Quattro attivisti di Futuro Vegetal sono stati arrestati dalla Guardia Civil dopo aver imbrattato di ...

2 condivisioni Condividi Tweet Mattia Armani VIA FONTE Notizie Relazionate Articolo Microsoft - Activision, la FTC intende fare ricorso e la CMA prende tempo 108 1415Genova . Non è bastato lo sciopero dei treni di giovedì, oggi " sabato 15" potrebbero verificarsi non pochi disagi per chi si sposterà in aereo in Italia. I sindacati hanno proclamato uno sciopero dei lavoratori dalle 10 alle 18 per il rinnovo del contratto di ...

Weekend a Roma: 19 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 luglio RomaToday

Sasha Mencaroni è di nuovo titolare della nazionale junior per la categoria di peso più bassa quella dei 46 kg e prenderà parte ai campionati europei junior in programma a Ploiesti ( Romania ) dal 19 ......(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore) ...