Zuppa di Porro 14 luglio 2023

di. Nordio spiega cosa vuole fare con il concorso esterno. Spataro su Rep risponde, ma si contraddice. Facci dice che Falcone non lo voleva. La sorella invece dice il contrario. Vaccci a capire. La Petrinu, pm di Milano, dice che le toghe hanno esagerato: perla rara. Incontro con Mattarella, e la Stasio scomoda la Arendt. Feltrino e le imputazioni coatte. Ricolfi e magistati che sagerano. Boeri e Perotti anche quel residuo pensiero di serietà che attribuivo loro, viene perso oggi con la loro critica e incipit sulla social card. Savona preoccupato per conti pu. Capigruppi più ricchi, ecco come. Giordano meraviglioso smonta la balla del clima killer. Travaglio scrive di se stesso: ho scritto un libro definitivo su Berlusca. Zes e Sole #rassegnastampa14