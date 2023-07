Zielinski all’Al-Ahli | contratto da 35 milioni | affare in stato avanzato

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel corso delle ultime ore si starebbe arrivando ad una conclusione riguardo la faccenda che vede come protagonista Piotr. Il polacco ha ilin scadenza nel 2024 e con molta probabilità lascerà il Napoli nel corso di questa finestra estiva di calciomercato. Dopo un forte interesse della Lazio, sembra essere l’Al-il club che potrebbe firmarecon delle cifre davvero incredibili per un giocatore vicino al termine del suo attuale. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista sportivo ed esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà,potrebbe accettare un’offerta didi 35di euro in tre anni, con il Napoli che guadagnerebbe la bellezza di 25di ...

Il Napoli invece riprende Gollini (Atalanta) in prestito con diritto di riscatto e può cedere all'Al Ahli. A proposito delle sirene saudite: Ciro Immobile (Lazio) e Mimmo Berardi (Sassuolo) ...Dalla Premier all'Arabia. Perché poi, tutto sommato, c'è anche chi dice no: e in questo momento non ha intenzione di accettare la super offerta dell'Al-Ahli. A quanto pare di 36 milioni ...