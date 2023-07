Zielinski-Al-Ahli | Pedullà | 25 milioni al Napoli Proposta irrinunciabile

(Di venerdì 14 luglio 2023) Piotr, centrocampista del, potrebbe essere in procinto di un trasferimento all’Al-. L’offerta, rivelata da Alfredo, prevede 25per ile un contratto triennale per il giocatore. Calciomercato.Un trasferimento di alto profilo potrebbe essere all’orizzonte in casa. Secondo Alfredo, esperto di calciomercato di Sportitalia, Piotr, centrocampista del, potrebbe essere vicino a un trasferimento all’Al-. L’Al-avrebbe proposto un contratto di tre anni per un totale di oltre 35, e sarebbe disposto a pagare al...

L'operazione potrebbe essere anche legata al futuro di, che è in scadenza e presto potrebbe accettare l'offerta da 12 milioni a stagione dell'Al -. LA POSIZIONE DELL'UDINESE - Con l'...Commenta per primo Sono giorni importanti per il futuro di Piotr. Il polacco è destinato all'Al -che ha messo sul piatto un triennale da 12 milioni a stagione. Si avvicina alla fine la sua lunga esperienza in azzurro. Tante critiche nei suoi ...Piotrsembra un po' più lontano da Napoli. Il calciatore polacco infatti sembra aver accettato la corte dell'Al -ed ora il club arabo proverà a presentare un'offerta agli azzurri per portare ...

Calciomercato Napoli, Zielinski apre all'Al-Ahli! Pronto l'affondo: le ultime CalcioNapoli24

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha accettato un'offerta dall'Al-Ahli, la Napoli andranno 27 milioni.Operazione in stato avanzato: il polacco potrebbe lasciare la Campania per trasferirsi presto in Arabia Saudita.