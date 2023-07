Zes unica per le regioni del Sud | Meloni | “Grande risultato dell’Italia”

Unaper il Mezzogiorno sostituirebbe le otto costituite nel 2017 in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nell'ambito delle Politiche di Coesione. ...La creazione di un'areanel Sud Italia deve essere una "misura a tempo indeterminato" e "non deve comportare una centralizzazione". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso ..."Considero positivamente la proposta di trasformare le attuali otto Zone ad economia speciale () in un'macroarea del Sud. E' interessante l'approccio olistico dell'Europa per fare massa critica. Nella sfide globali è necessario unire le forze con una visione di sistema, considerando ...

Una Zes unica per tutto il Sud, accolta dalla Ue la proposta del ministro Fitto Il Sole 24 ORE

Napoli, 14 lug. (askanews) - La creazione di un'unica area Zes nel Sud Italia deve essere una "misura a tempo indeterminato" e "non deve comportare una ...(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Assoporti prende atto con soddisfazione di quanto proposto e annunciato dal Ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in rel ...