Zes | De Luca | “Bene unica area Sud ma no alla centralizzazione del governo”

(Di venerdì 14 luglio 2023) NAPOLI – La creazione di un’Zes nel Sud Italia deve essere una “misura a tempo indeterminato” e “non deve comportare una”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della diretta Facebook del venerdì. Il governatore, rivendicando che l’idea di una sola Zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno sia stata avanzata tempo fa dCampania, ha spiegato: “Ilci ha comto che l’Unione europea ha dato l’assenso di massima per creare un’Zes nel Sud Italia., benissimo. Ma intanto va chiarito che questa misura deve valere a tempo indeterminato fino a quando il reddito pro capite dell’meridionale non avrà raggiunto ...

...La creazione di ununica areanel Sud Italia deve essere una misura a tempo indeterminato e non deve comportare una centralizzazione. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De,...È quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio.unica Fra i temi affrontati dal governatore anche quello ......e in particolare al ministro Fitto di essere coerenti e non bloccare nessuno degli interventigià finanziati per 630 milioni nel Pnrr , su cui non si hanno più certezze'. Così Piero De, ...

Zes, De Luca:bene unica area Sud ma no a centralizzazione governo www.ildomanid'italia.eu

NAPOLI – La creazione di un’unica area Zes nel Sud Italia deve essere una “misura a tempo indeterminato” e “non deve comportare una centralizzazione”. A dirlo il presidente della Regione Campania, ...Il presidente della Campania Vincenzo De luca, nel corso del punto settimanale sulle iniziative della Regione per imprese, cittadini e famiglie, è intervenuto, come di consueto, su varie tematiche. Pe ...