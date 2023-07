Almeno il nord è al sicuro: non vi è "alcuna minaccia" di invasione dalla Bielorussia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un incontro con i leader militari ucraini, secondo quanto ha riferito il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov. Nei giorni scorsi il ministero della Difesa di Minsk ha dichiarato ...... "Si sono sbarazzati di me perché a loro non piace la verità" 03:30 Lavrovche ci sia in ...19 Biden: "Putin scommetteva di mandare in frantumi la Nato, ma pensava male" 03:15: "...Terzo giorno di attacchi su Kiev Terza notte di attacchi su Kiev, con le autorità ucraine che affermano di aver abbattuto 20 droni russi e 2 missili da crociera Kalib.intantoqualsiasi compromesso sull'adesione alla Nato con possibili negoziati con la Russia sui territori: "Questo - dice - non accadrà mai". Lavrov e le parole sulla pace "vicina" ...

Zelensky esclude il rischio di invasione dalla Bielorussia Globalist.it

Almeno il nord è al sicuro: non vi è «alcuna minaccia» di invasione dalla Bielorussia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro con i leader militari ucraini, secondo quanto ...A più di due settimane dal fallito ammutinamento del gruppo in Russia, «in questa fase, non vediamo le forze Wagner partecipare in modo significativo a sostegno delle operazioni di combattimento in Uc ...