Yu-Gi-Oh! La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu e le prime espansioni storiche tornano come ristampe!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Konami ha deciso di riscaldare ancora di più quest’estate già rovente, pubblicando cinque set ristampe di Yu-Gi-Oh!, a partire dal primissimo LadelBlu… ma non solo! C’è tanto di più a disposizione dei duellanti nostalgici! Yu-Gi-Oh! LadelBlu, ma non solo! Ci sono proprio tutte le leggende originali distribuite nei classici pacchetti da 9 carte ciascuno… e che carte! Certo, se siete giocatori professionisti (o quasi) incalliti potreste non comprendere la gioia che i più “anziani” provano nel vedere nuovamente in edicola gli stessi pacchetti che hanno affollato la loro infanzia. Parliamo difondamentali nella formazione del giocolo ...