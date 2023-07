XIX° La Conserva della Neve | kermesse su piante rare a Roma

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dal 15 al 17 settembre nei giardini dell’Orto Botanico dileche meglio si adattano all’evoluzione del clima– Torna a settembre, per la sua XIXesima edizione, La, la grandesullee da collezione realizzata dall’omonima associazione culturale in collaborazione con il Museo Orto Botanico / Sapienza Università di. Nei giardini dell’Orto Botanico, dal 15 al 17 settembre, quest’anno i visitatori potranno conoscere i segretivegetazione che meglio riesce ad integrarsi e sopravvivere con i cambiamenti ambientali: in particolare, il tema prescelto per il 2023 è “Ricerca e strategia di adattamento delle specie dida ...