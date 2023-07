WWE | Buone notizie per Johnny Gargano | ha avuto il via libera dei medici per tornare

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 luglio 2023)è fermo ai box da qualche tempo. Per lui un problema alla spalla che lo ha obbligato a fermarsi. Il suo ultimo match risale infatti a metà Maggio quando prese parte ad una Battle Royal per decretare il nuovo sfidante di GUNTHER. Arrivano oraper il wrestler, il cui ritorno sembra imminente.Wrestling verso il ritorno Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select,è sulla via del ritorno. Igli hanno dato il viapersul ring e ora si tratta solo di capire quando la WWE intenda ributtarlo nella mischia. Come abbiamo visto, a seguito del Draft, a Raw si sono riuniti i The Way (salvo Austin Theory) e nel frattempo è tornato in ...