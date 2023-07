Wimbledon | Wilander su Sinner | “Vuole essere come Alcaraz | ma il suo gioco non è naturale come quello dello spagnolo”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Jannikè stato sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale di. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set contro il tennista italiano, il quale non ha sfigurato sull’erba britannica e ha anche avuto delle chance per prolungare l’incontro (ad esempio sul 5-4 e 40-15 nel terzo set). L’altoatesino esce a testa alta dal terzo Slam della stagione, migliorando il risultato della passata stagione, quando venne battuto sempre da Djokovic ai quarti (ma in quell’occasione si era involato sul 2-0). L’attuale numero 8 al mondo, nonché quinto nella Race ATP, ha salutato l’evento a testa alta e ha dimostrato di potersela giocare, ma dovrà compiere ancora passi in avanti a livello tecnico e agonistico. La prestazione di Jannikè stata analizzata da Mats, vincitore di sette Slam in carriera negli ...

'Per me Djokovic non è solo il migliore di sempre, è la miglior versione di se stesso'. Mats non intravede falle nel serbo, lanciato in semifinale a 2023 e atteso alla rivincita con Sinner dopo il brivido corso lo scorso anno ai quarti. 'Agli Australian Open ha colpito di ... è stato assolutamente incredibile e aveva 36 anni", ha raccontato esalta la longevità di ... Purtroppo Roger, verso la fine della sua carriera, ha perso l'ultima partita a e ha perso ... Sinner Venerdì andrà in scena una delle semifinali più affascinanti che il tabellone di... spiega che il passato di Sinner può essergli utile Mats vede il tennista di ...

Domani, sul Centrale di Wimbledon, assisteremo alla semifinale tanto attesa tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un partita in cui tante cose saranno in palio: da un lato la voglia dell'altoatesino di ... Mats Wilander svela il segreto di Jannik Sinner L'ex campione Mats Wilander, intervistato da Eurosport, ha parlato dell'approdo in semifinale di Wimbledon di Jannik Sinner: "Era solo questione di…