Wimbledon | Sinner | sfuma il sogno finale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nulla da fare per Jannik; il tennista italiano deve arrendersi al numero due del mondo Novak Djokovic nella semidi, con uno score di 6-3 6-4 7-6 dopo due ore e quarantanove minuti di match. All’inizio del primo setsi procura due palle break importanti, ma Djokovic le annulla. Gli errori costano caro all’italiano, che guadagna il primo punto, ma deve arrendersi ai tre aces di Djokovic. Nel secondo setcomincia a provare qualche discesa a rete, ma il serbo si dimostra perfetto. Il numero uno d’Italia tenta di rimanere in partita, ma non gli viene concessa nessuna chance. Nel terzo setè sotto 0-40, ma riesce a piazzare cinque punti fila, dando la sensazione che non ha ancora mollato; Djokovic, però, rimane in partita sul 5-5. Dopo il ...

LIVE Wimbledon, Djokovic in finale. Sinner si arrende 3-0. Ora Alcaraz-Medvedev La Gazzetta dello Sport

