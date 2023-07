Wimbledon | Sinner | nel tempio di Nole hai l’obbligo di credere alla finale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Non sarà la prima volta che incrociano la racchetta sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra in quest’edizione di. Jannike Novak Djokovic, avversari nella prima semia partire dalle ore 14.30 italiane, si sono allenati insieme nello storico impianto di Church Road proprio pochi giorni prima dello scoccare del torneo. Era il 29 giugno. Una maniera come un’altra per rievocare quel folle quarto diandato in scena nella passata edizione. In quell’occasione l’azzurro andò avanti di due set. Poi il calo fisico con conseguente rimonta del veterano serbo, imbattuto da dieci anni sul campo che lo ha visto sollevare al cielo il trofeo per sette volte in carriera (una in meno dello svizzero Roger Federer). Questa volta perc’è in palio ...

... che 'deve' vincere per proseguire il sogno del Grande Slam, per raggiungere Roger Federer a ottoe Margaret Court a 24 Slam. Sarà un vantaggio per'Prima del torneo ho dichiarato ......la coppa junior aora è uno dei Legend di Sport e Salute , i campioni e testimonial dello sport italiano. Diego Nargiso vedrà in tv (su Sky e Now) alle 14.30 la semifinale tra Jannik...Ma poi non vince Eliminato Berrettini, la carrucola del cannone si è spostata nel lato di tabellone di Jannik. Il predestinato dal destino in costruzione è arrivato acon le spalle ...

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo per le semifinali maschili Sinner-Djokovic e Alcaraz-Medvedev. Questa è una giornata importante perché solo per la terza volta nella stori ...Cosa poteva esserci di più eccitante, nel venerdì di semifinali maschili a Wimbledon, di un duello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic Da un lato, il nostro miglior talento… Leggi ...