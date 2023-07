Wimbledon | Sinner cuore e volontà in semifinale | ma vince Djokovic

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 luglio 2023) Londra – Si arrende in tre set Jannika Novak. Il serboladie punta all’ottavo trofeo personale della carriera. E’ stato un match combattuto da parte dell’Azzurro. Il risultato finale è di 3-6, 4-6, 6-7 a favore di Novak. L’altraè tra Alcaraz e Medveved. (foto@videoFacebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link