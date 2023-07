Wimbledon | sfuma il sogno della finale | troppo Djokovic per Sinner Ma il serbo lo incorona | ' Un leader della nuova generazione'

... Sinner caccia in rete un altro diritto (6 - 4) e poi con il rovescio in rete dell'azzurro chiude per 7 punti a 4, centrando la sua nona finale a, la 35esima in uno Slam. Chapeau! A fine ...Non ce la fa Jannik Sinner, che vede sfumare il sogno della finale didopo essere stato sconfitto in semifinale da Novak - Djokovic per 3 - 6, 4 - 6, 6 - ...Tennis NewsOns Jabeur si riprende quello che è suo, ad Aryna Sabalenkail sogno. La tennista tunisina torna in finale abattendo in semifinale la numero due del mondo, che così rimanda il primo appuntamento con la vetta del ranking, con il risultato di 6 -...

Wimbledon, sfuma il sogno di Sinner: Djokovic vince in tre set e va in finale RaiNews

WIMBLEDON - E' la partita più importante della sua carriera, l'ha detto Yannik Sinner, se lo è detto. Semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic per sognare di proseguire l'avventura e volare in ...