(Di venerdì 14 luglio 2023) Novakbatte Jannike si qualifica per ladi. Il serbo si è imposto sull'italiano per 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6.inaffronterà il vincente tra Carlos Alcaraz ...

Djokovic in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev per conquistare il suo ottavo titolo a. 14 luglio 2023 Gallery correlate, Sinner in semifinale Sport ...Djokovic in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev per conquistare il suo ottavo titolo a. 14 luglio 2023 Gallery correlate, Sinner in semifinale Sport ...

Wimbledon, sfiuma il sogno della finale: troppo Djokovic per Sinner battuto in tre set Tiscali

Lui, protagonista di un grande Wimbledon, sfida negli ottavi il n.1 al mondo. Lei in tribuna soffre, tifa e mette ko chi, sui social, la incolpava per le ...Il tuffo provoca, nella maggior parte dei casi, la rottura dell'osso del collo a causa del violento impatto con l'acqua ...