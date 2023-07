Wimbledon | semifinale Sinner-Djokovic | il via sul centrale alle ore 14 30 – La diretta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il grande momento è arrivato: sul campodiore 14.30 comincia la sfida tra Jannike Novak. Il 21enne altoatesino è alla primadella sua carriere in uno Slam. Di fronte ha il tennista più vincente nella storia se si parla proprio di Slam (24 successi) che sull’erba londinese non perde dal 2017. Sarà il terzo confronto ufficiale tra i due, per oraha sempre perso. Conta soprattutto il precedente di un anno fa, quando anei quarti di finalevinse al quinto set dopo una rimonta da 0-2: il match si chiuse con il punteggio di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Ladel match – Su ilfattoquotidiano.it è possibile seguire la...

