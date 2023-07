Wimbledon | in finale andrà il fenomenale Novak Djokovic

(Di venerdì 14 luglio 2023)giocherà ladi2023 per la nona volta. Niente da fare per Jannik Sinner che dopo 2 ore e 46 minuti, si arrende nella semidi2023, che si è disputata oggi, venerdì 14 luglio. L’azzurro è stato battuto 6-3 6-4 7-6 dopo 2 ore e 46 minuti di battaglia. Sinner deve rimandare l’obiettivo di centrare la primain uno Slam ma ha ottenuto il miglior risultato sull’erba londinese.

Yannik Sinner non ha potuto fare niente contro i colpi dell'attuale numero due del ranking ATP. Novak Djokovic (ATP 2) si qualificato per la nona volta per laed a un solo successo dal raggiungere Roger Federer a quota otto trionfi sull'erba ...Dopodiché ci sono i numeri, che solitamente non mentono: Djokovic s'è preso la 35esimaslam ... E conquistando quello che sarebbe l'ottavo titolo aterrebbe in piedi il proposito di ...Novak Djokovic soddisfatto della sua nona, concede l'onore a Jannik Sinner: 'Ha avuto le sue opportunità, mi ha concesso di arrivare al tie - break. Ha dimostrato perché è uno dei leader della nuova generazione. E' bello ...

Novak Djokovic si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon. Ma durante la semifinale con Sinner il serbo ha vissuto momenti di tensione: ha litigato con l’arbitro per una chiamata e poi ha ...Nonostante un'ottima prestazione Jannik Sinner esce sconfitto con Novak Djokovic, che conquista l'ennesima finale sul verde di Wimbledon ...