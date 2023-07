Wimbledon | il sogno di Sinner si ferma in semifinale Djokovic lo supera in tre set ed è il primo finalista

(Di venerdì 14 luglio 2023) Novakbatte Jannike si qualifica per la finale di. Il serbo si è imposto sull'italiano per 6-3, 6-4, 7-6.in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev per conquistare il suo ottavo titolo a

... Sinner caccia in rete un altro diritto (6 - 4) e poi con il rovescio in rete dell'azzurro chiude per 7 punti a 4, centrando la sua nona finale a, la 35esima in uno Slam. Chapeau! A fine ...Non ce la fa Jannik Sinner, che vede sfumare ildella finale didopo essere stato sconfitto in semifinale da Novak - Djokovic per 3 - 6, 4 - 6, 6 - ...... il famelico Djokovic invece domenica andrà a caccia dell'ottavoe del ventiquattresimo slam della sua carriera. Con il'Grande Slam' più vivo che mai. Domenica affronterà o Carlos ...

Sinner, il sogno Wimbledon e l'obiettivo Atp Finals: la situazione aggiornata della Race to Turin S Tennis Fever

LONDRA. Niente da fare per Jannik Sinner: l’altoatesino si deve inchinare alla legge di Novak Djokovic. Il campione serbo vince in tre set ( 6-3, 6-4, 7-6) e guadagna l’ennesima finale sull’erba di ...Novak Djokovic batte Jannik Sinner e si qualifica per la finale di Wimbledon . Il serbo si è imposto sull'italiano per 6-3, 6-4, 7-6. Djokovic in finale ...