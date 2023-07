Wimbledon | il sogno di Sinner si ferma in semifinale Djokovic lo supera in tre set e in finale trova Alcaraz

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 14 luglio 2023) Novakbatte Jannike si qualifica per ladi. Il serbo si è imposto sull'italiano per 6-3, 6-4, 7-6.inaffronterà il vincente tra Carlose Daniil Medvedev per conquistare il suo ottavo titolo a: "uno dei leader della nuova generazione" «Le semifinali di uno Slam sono partite combattute. Il punteggio non racconta...