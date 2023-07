Wimbledon ha riconsegnato al tennis italiano le migliori versioni di Berrettini e Sinner

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un rovescio stoppato dal nastro dopo aver sfiorato l’idea di allungare la sfida al quarto set. È finito così il sogno di Jannik. Il 6-3 6-4 7-6 a favore di Novak Djokovic – nona finale ae 35esima a livello Slam in carriera (nessuno tra maschi e femmine ha mai fatto meglio) – può sembrare un risultato netto ma racchiude una prestazione di ottimo livello da parte dell’altoatesino, su cui pesano anche i due set-point non sfruttati nel terzo set. La sconfitta dichiude l’avventura londinese degli italiani, ma potrebbe essere l’inizio di una seconda parte di stagione piena di soddisfazioni. Questa edizione diinfatti haalledi ...

...mangiare ne restano ancora tante (è il dolce prediletto di chi si concede una giornata a),...al palcoscenico londinese come uno dei giocatori più performanti sull'erba. La gioia ......il Campo 18 ci haimmagini di cui avevamo sentito la mancanza la vittoria netta e convincente su Alex De Minaur ha regalato, infatti, a Matteo Berrettini il terzo turno di. ...L'ex campionessa juniores di2016 non trema però sulla palla break, l'affronta a viso ... Al cambio campo, la russa nasconde il capo sotto l'asciugamano sconsolata per aver...

La sconfitta di Sinner chiude l’avventura a Wimbledon degli italiani, ma potrebbe essere l’inizio di una seconda parte di stagione piena di soddisfazioni ...Quella di Matteo Berrettini, finalista nel 2021, reduce da una stagione difficilissima, è una bellissima storia italiana di orgoglio e sudore e resilienza ...