Wimbledon | Djokovic troppo forte | un buon Sinner si arrende dopo quasi 3 ore

(Di venerdì 14 luglio 2023) Jannikperde la prima semifinale Slam in carriera. A batterlo è Novak, per 6-3 6-4 7-6(4). Il serbo giocherà la trentacinquesima finale Slam in carriera, un numero da record che mai nessuno, uomo o donna, aveva raggiunto (il precedente primato era di Chris Evert con 34). Due ore e 47 minuti la durata del match, giocato sotto il tetto del Centre Court in una giornata non certo clemente a livello meteorologico aattende ora uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: se il russo vincesse la sua semifinale il serbo sarebbe già certo di restare numero 1 del mondo, mentre se lo facesse il murciano allora la lotta domenicale sarebbe doppia. Subito ci sono due palle break a favore di, che se le procura con un dritto già particolarmente incisivo. ...

17.40,Jannik Sinner cede aJannik Sinner non ce l'ha fatta a battere Novaknella semfinale di. Il campione serbo, di 14 anni più anziano del 21enne di San Candido, si è imposto in tre set, in 2 ore e 49 minuti: 6 - 3 6 - 4 7 - 6 (4). Sinner era arrivato ......Novak, n.2 del ranking e del seeding, sette volte vincitore su questi prati. The streak continues...@DjokerNole defeats Jannik Sinner 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6(4) to reach his ninth #...... ha ceduto 63 64 76(4), dopo una battaglia di oltre due ore e tre quarti , al serbo Novak, n.2 del ranking e del seeding, sette volte vincitore su questi prati. Mai nella storia di...

Wimbledon, Sinner si arrende a Djokovic 3-0: ora Alcaraz-Medvedev, orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Sport Fanpage

Regna il tennis nel pomeriggio sportivo di Sky: al via dopo pranzo le semifinali del Torneo di Wimbledon, “live” in esclusiva sulla pay tv. S’inizia alle 14 su Sky Sport Summer con Eleonora… Leggi ...Termina in semifinale - la prima per lui a livello Slam - la corsa di Jannik Sinner a Wimbledon, terzo Slam stagionale che si sta avviando alle ...