Wimbledon | Becker bacchetta Sinner | “Ha perso lui più che vinto Djokovic Deve riflettere sulle occasioni perse”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Jannikè stato sconfitto da Novaknella semifinale di. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set contro il tennista italiano, il quale non ha sfigurato sull’erba britannica e ha anche avuto delle chance per prolungare l’incontro (ad esempio sul 5-4 e 40-15 nel terzo set). L’altoatesino esce a testa alta dal terzo Slam della stagione, migliorando il risultato della passata stagione, quando venne battuto sempre daai quarti (ma in quell’occasione si era involato sul 2-0). Boris, sei volte Campione Slam tra anni ’80 e ’90 (tre, due Australian Open, un US Open), si è soffermato sull’occasione avuta dae ai microfoni di Sky ha punzecchiato l’azzurro: “Penso che oggiabbia ...

Solo Bjorn Borg , Borise Nadal hanno fatto meglio di Alcaraz a livello di precocità sui prati dell'All England Club.- Sarà Alcaraz a sfidare Djokovic in finale Nella prima frazione ...Unito): 2013 , 2016 * * ancora in attività 10) BORIS(Germania): 3 vittorie a1985 : battuto Kevin Curren (Sudafrica) 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6, 6 - 4 1986 : battuto Ivan Lendl (Rep. Ceca) ...... Alcaraz con i suoi 20 ani e 72 giorni diventa il quarto tennista più giovane dell'era Open ad arrivare in una finale di, prima di lui il giovanissimo Boris, vittorioso a 17 anni e ...

Da Connors a Djokovic, via Borg, Sampras e Federer, da Evert a Rybakina, via Navratilova, Graf, Venus e Serena Williams, sono state 50 di fila a Wimbledon da giornalista, telecronista, radiocronista, ...LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner ha concluso la sua avventura a Wimbledon, eliminato in semifinale dal super favorito Novak Djokovic con ...