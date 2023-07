Wimbledon 2023 | troppo Alcaraz per Medvedev | allo spagnolo bastano tre set per volare in finale

(Di venerdì 14 luglio 2023)battein semidi. Match dominato dclasse 2003, che vince in tre set con un triplo 6-3 in quasi due ore di gioco. Dopo due set agevoli per, nel terzoha un sussulto e riesce a togliere il servizio all’avversario per la prima volta nel match. Nei successivi tre game i due giocatori si tolgono la battuta a vicenda ma èa spuntarla anche nel terzo parziale chiudendo con qualche difficoltà con il punteggio di 6-3. SecondaSlam in carriera per lo, dopo quella vinta contro Ruud agli Us Open, che affronterà Djokovic che anon perde da oltre 2000 giorni, dal 2017. La ...

Nole a caccia di Federer: albo d'oro diAl via oggi, con Novak Djokovic che attacca il record di otto successi del 're' del ...Djokovic vola in finale per la nona volta a, la 35esima a livello Slam e mantiene viva la speranza di conquistare il Grand Slam dopo le vittorie degli Australian Open e del Roland Garros. ...Il direttore Ubaldo Scanagatta intervista Paolo Bertolucci al termine della semifinale che ha visto Jannik Sinner uscire sconfitto da Novak Djokovic Paolo "Pasta Kid" Bertolucci parla con Ubaldo della ...

LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2023 in DIRETTA: mission impossible, il serbo non perde a Londra dal 2017 OA Sport

Prima finale a Wimbledon per il n.1 al mondo Carlos Alcaraz: in meno di due ore il 20enne spagnolo liquida Daniil Medvedev, staccando il biglietto per l'epilogo dei Championships edizione 136. (ANSA) ...(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. Il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica, batte l’azzurro – numero 8 del tabellone – per 6-3, 6-4, ...