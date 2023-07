Wimbledon 2023 | Sinner | “Non ho sfruttato le mie chance | il dritto non ha funzionato bene”

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) Jannikha commentato la sconfitta in semifinale acontro Djokovic con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(4): “Non sono riuscito a sfruttare le mie. Sono stato spesso 30 pari o 40 pari ma non sono mai riuscito a togliergli il servizio. Ho commesso qualche errore di troppo ma quest’anno rispetto allo scorso lui non è mai calato di intensità. I 22 errori divanno analizzati di partita in partita. Quest’anno ero più vicino a lui rispetto all’anno scorso, quando ho vinto i primi due ma negli ultimi tre non ho avuto possibilità di lottare. Ogni partita è a se e oggi era difficile vincere. Oggi non hail, era anche abbastanza scivoloso e non mi sono mossocome lui. Vedrò che tornei giocare in preparazione ...