Wimbledon 2023 | risultati oggi venerdì 14 luglio | tutte le partite in programma

(Di venerdì 14 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di14. E’ il grande giorno delle semifinali maschili ed è il momento di Jannik Sinner, che per la prima volta in carriera si gioca l’opportunità di conquistare una finale del Grand Slam. L’azzurro aprirà ilodierno alle 14:30 italiane contro Novak Djokovic, imbattibile negli ultimi anni sui prati londinesi. A seguire toccherà a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14:30.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT Dalle ore 14.30 – (8) Sinner vs (2) Djokovic a seguire – (1) Alcaraz vs ...

La ceca ha battuto Svitolina in 2 set, Jabeur ha sconfitto Sabalenka La ceca Marketa Vondrousova e la tunisina Ons Jabeur in finale nel tabellone del singolare femminile del torneo di. In semifinale Vondrousova si è imposta sull'ucraina Elina Svitolina in due set, con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3 in un'ora e 16 minuti di gioco. La tunisina Ons Jabeur, finalista un ...

Particolarmente rocambolesca la prima semifinale femminile di Wimbledon 2023, in cui Marketa Vondrousova ha dominato per tre quarti d’ora, poi ha rischiato di complicarsi la vita ma infine è riuscita ...Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo per le semifinali maschili Sinner-Djokovic e Alcaraz-Medvedev. Questa è una giornata importante perché solo per la terza volta nella stori ...