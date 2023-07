Wimbledon 2023 | Ons Jabeur | “Mi sto avvicinando a ciò che ho sempre desiderato”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Onsè tornata in finale aed ora sogna di vincere il suo primo Slam della carriera. La tennista tunisina si è ripetuta dopo l’anno scorso, battendo questa volta in semifinale Aryna Sabalenka al termine di una partita incredibile e che ha visto l’africana sotto di un set ed un break. Queste le sue prime parole in conferenza stampa: “Un match veramente pazzesco e folle. Sono contenta di essere riuscita a rimanere in partita, aumentando il mio livello di gioco dopo il primo set. Ora manca una sola partita” Il primo Slam ora dista una sola vittoria.ha imparato a gestire anche le sconfitte della stagione passata: “Sicuramente mi stoa quella vittoria che ho. Direi che ci hocreduto, anche se a volte ti chiedi se ...