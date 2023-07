Wimbledon 2023 | Marketa Vondrousova | “Impossibile da ipotizzare tutto questo | incredibile sia successo sull’erba”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) La favola diprosegue. La ceca ha raggiunto a sorpresa la finale di, la seconda della carriera in uno Slam dopo quella al Roland Garros del 2019. Un traguardo raggiunto grazie alcon un doppio 6-3 sull’ucraina Elina Svitolina, conche è diventata la prima giocatrice non testa di serie a raggiungere l’ultimo atto ai Championships. Queste le sue prime parole in conferenza stampa dopo la partita: “È stata una partita veramente dura. Nel secondo set Elina ha giocato molto bene, mi stava tornando sotto. Sono molto felice di essere riuscita a rimanere concentrata e di come sono riuscita a vincerla”. La ceca aveva vinto una sola partita in carriera ain precedenza ed ora è addirittura in finale: “Era ...