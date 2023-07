Wimbledon 2023 | le previsioni meteo di oggi venerdì 14 luglio | alte chances di pioggia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Leper la giornata di14, in cui andranno in scena le due semifinali maschili di. Il programma verrà aperto alle 14:30 italiane (le 13:30 locali) da Jannik Sinner e Novak Djokovic, mente a seguire sarà il turno di Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz.ledi pia quest’sull’All England Lawn Tennis & Croquet Club, una giornata nuvolosa sin dal mattino in cui le precipitationi – secondo i radar – dovrebbero essere costanti. Ormai non c’è più l’urgenza di dover recuperare tanti incontri come nei primi giorni del torneo, si può giocare tranquillamente sotto il tetto, seppur in condizioni leggermente diverse. Temperature decisamente ...

L'accesso tra i 'last four' del torneo londinese permette al 21enne azzurro di aggiudicarsi almeno 600.000 sterline (oltre 704.000 euro) La semifinale raggiunta ada Jannik Sinner, che oggi affronta Novak Djokovic, è anche un risultato in termini economici. L'accesso tra i 'last four' del torneo londinese permette all'azzurro, 21 anni, di ...(Inghilterra) - Ac'è in palio la gloria, ma in ballo ci sono anche un bel po' di soldi. Lo Slam che va in scena sull'erba inglese è il secondo toneo con il più alto montepremi: davanti ci sono solamente gli ...Alcaraz cerca la rivincita su Medvedev aA seguire sarà la volta della seconda semifinale, quella tra il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz e il n. 3 Daniil Medvedev . Per entrambi, che vantano ...

