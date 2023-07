Wimbledon 2023 | Djokovic urla dopo aver colpito | l’arbitro dà il punto a Sinner

(Di venerdì 14 luglio 2023) Episodio non di poco conto quello accaduto nel corso della prima semifinale ditra Novake Jannik. Il serbo, sul punteggio di 6-3 2-1 e servizio (15-15), gioca un rovescio lungolinea fantastico e lo accompagna anche con un sonoro che il giudice di sedia ritiene esagerato ed è per questo motivo che chiama hindrance, ovvero ostacolo, e dà ildirettamente all’azzurro.è scioccato e chiede conto al giudice di sedia della chiamata: “Ma stai scherzando?”. Alla fine il serbo si è calmato ed ha continuato a giocare. SportFace.

E' la terza volta che un italiano arriva alla semifinale del torneo inglese.LONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik Sinner , che oggi (venerdì 14 luglio, inizio previsto per le ore 14:30) sfiderà aNole Djokovic : in palio un posto per la finale (contro il vincente di Alcaraz - Medvedev ), con il serbo che va a caccia dell'ottavo titolo per eguagliare Federer . Segui la sfida in ...

All England Lawn Tennis and Croquet Club è in corso 14.30 la semifinale maschile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che vale un posto alla finale di Wimbledon. Novak Djokovic ha vinto per 6-3 il primo set della semifinale di Wimbledon 2023 contro Jannik Sinner.