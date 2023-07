Wimbledon 2023 | Djokovic | “Sinner ha dimostrato di essere uno dei leader della nuova generazione”

... senza i loro rispettivi mariti, William e Harry , Kate e Meghan sono state ospiti durante una partita del torneo di, nel 2018. Entrambe hanno optato per un look casual, ma allo stesso ...LONDRA (REGNO UNITO) - L'italiano sconfitto nella prima semifinale in carriera in uno Slam : Nole Djokovic conquista per la nona volta la finale didove incontrerà il vincente tra Alcaraz e Medvedev. Il serbo andrà a caccia dell'ottavo titolo per eguagliare Federer . Segui la sfida in diretta ...The streak continues...@DjokerNole defeats Jannik Sinner 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6(4) to reach his ninth #final pic.twitter.com/mAGLUmVhOr(@) July 14,Mai nella storia ...

Novak Djokovic perfetto e invincibile. Il numero due del mondo gioca una partita di altissimo livello e sconfigge Jannik Sinner nella prima semifinale di Wimbledon con lo score finale di 6-3 6-4 7-6 d ...Roma, 14 lug. (askanews) - Niente da fare per Jannik Sinner che esce di scena a testa alta in semifinale a Wimbledon contro Novak Djokovic.