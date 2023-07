Wimbledon 2023 | day 12 | Djokovic troppo forte per Sinner | Alcaraz travolge Medvedev

(Di venerdì 14 luglio 2023) Non è andata come sperato la prima semifinale slam in carriera per Jannik, che ha dovuto cedere il passo a Novakin tre set. Sul match in sé c’è poco da dire: il serbo ha giocato meglio, è piùe, anche se Jannik avrebbe potuto portare a casa il terzo set, l’impressione è che la vittoria di Nole non fosse mai in discussione. Parlare di passo indietro rispetto allo scorso anno, quandoconquistò i primi due set, è però ingeneroso. Dodici mesi fa c’erano infatti in campo due giocatori diversi: da un latonon era in corsa per il Grande Slam e sapeva di potersi permettere anche una partenza ad handicap (come spesso è successo in tanti altri match), dall’altronon era uno dei migliori giocatori al mondo come invece ha dimostrato di essere ...

... e dovessi vincere sarebbe stupendo, non solo per il titolo dima per esserci riuscito ...SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI 14 luglioPenultima giornata ai Championships: di scena la finale del singolare femminile tra Ons Jabeur e Marketa Vondrousova, la finale del doppio maschile e non solo... Chi sarà la ReginadiLo scopriremo alle ore 14.00 , quando sul campo centrale si sfideranno Ons Jabeur e Marketa Vondrousova . La tunisina sarà alla sua seconda finale diconsecutiva, mentre ..."Ingiusto il punto perso per grunting. Alcaraz è giovane e affamato, ma lo sono anch'io..." dice Novak Djokovic dopo la vittoria in semifinale su Jannik Sinner

Gioia pura quella di Carlos Alcaraz, che domenica affronterà in finale a Wimbledon in quella che sarà anche la sua prima finale in carriera ai Championships. "Oggi penso di aver giocato davvero alla ...Tutto facile per il numero uno al mondo, che supera in tre set il russo Medvedev. In finale affronterà Djokovic, vincitore su Sinner e a caccia dell'ottavo titolo a Wimbledon ...