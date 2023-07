Wimbledon 2023 | Carlos Alcaraz scherza Medvedev ed è in finale | nuovo scontro fra titani con Djokovic

(Di venerdì 14 luglio 2023) Saràa sbarrare la strada a Novakverso l’ottavo titolo di. Primanell’impianto dell’All England Club per l’iberico, terzo della storia del suo paese dopo Manolo Santana e Rafa Nadal, che ha letteralmenteto Daniilin semi: poteva essere una partita dura, invece è stato 6-3 periodico in nemmeno due ore, mostrando momenti di onnipotenza tennistica. Sarà unatto tra numero 1 e numero 2 al mondo, tra il vecchio campione che cerca il sacro Graal del tennis, il Grande Slam, e il giovane fenomeno pronto a raccogliere il testimone e a scrivere nuove grandi pagine di questo sport. Una partita che viaggia sui binari della combattività a lungo. Poiché...

Si era sempre sull'erba chiazzata die il nostro magrissimo campione era partito con un 7 - 5 al primo set e poi 6 - 2 al secondo. Gli osservatori occasionali allora si erano messi a ...'Sono state due settimane positive, ho giocato ogni partita come se fosse una finale': così Sinner dopo la semifinale persa contro Djokovic. Con la consapelovezza dei progressi: 'Mi sono sentito ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti CLASSIFICA Nole a caccia di Federer: albo d'oro diAl via oggi, con Novak Djokovic che attacca il record di otto successi del 're' del ...

Jannik Sinner perde la prima semifinale Slam in carriera. A batterlo è Novak Djokovic, per 6-3 6-4 7-6(4). Il serbo giocherà la trentacinquesima finale Slam in carriera, un numero da record che mai ne ...“Penso che il punteggio non renda la realtà di ciò che è successo in campo”, ha concesso poi il campione serbo ai microfoni in campo. Cosa c'è da imparare dalla prima semifinale di Wimbledon ...